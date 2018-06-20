На одной из главных арен футбольного чемпионата мира в Санкт-Петербурге свой второй матч домашнего турнира проводит сборная России. Наша команда играет с соперниками из Египта. После первых 45 мину игры счет на табло не изменился – 0:0.

На одной из главных арен футбольного чемпионата мира в Санкт-Петербурге свой второй матч домашнего турнира проводит сборная России. Наша команда играет с соперниками из Египта. После первых 45 мину игры счет на табло не изменился – 0:0.Россияне начали матч без раскачки и уже в первые 5-7 минут смогли создать несколько полу-моментов. Однако отбив стартовый навал хозяев, египтяне игру выровняли и в дальнейшем выглядели не хуже нашей команды.Главным итогом первого тайма можно считать то, что обе сборные играют весело, но не грубо. Моменты возникают то у тех, то у других ворот, хотя до голо дело так и не дошло. На перерыв соперник ушли при начальном счете.