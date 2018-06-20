Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ряд важнейших вопрос на встрече в Минске. Так, например, главы двух стран подняли вопросы укрепления сотрудничества во внешней политики, обеспечения обороны и безопасности Союзного государства.

Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили ряд важнейших вопрос на встрече в Минске. Так, например, главы двух стран говорили об укрепления сотрудничества во внешней политики, обеспечения обороны и безопасности Союзного государства, сообщает агентство РИА Новости.Коснулись и экономических взаимоотношений двух стран. Владимир Путин рассказал, что в прошлом году товарооборот между Россией и Белоруссией вырос более чем на 23% и составил свыше 32 миллиардов долларов. Также, добавил президент РФ, российские инвесторы вносят заметные вклад в финансовую систему РБ. В прошлом году он составил почти 4 миллиарда долларов.Кроме того, Россия остается основным поставщиков энергоресурсов Белоруссии. Только в первом квартале РФ отправила 4,5 миллиона тонн нефти и 6 миллиардов кубометров газа.В заключении Владимир Путин призвал улучшать инвестиционный климат, избавляться от барьеров, которые мешают свободному перемещению товаров.