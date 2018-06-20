Предстоящая игра станет первой встречей сборных России и Египта за последние 27 лет. С египтянами наши футболисты играли только во времена СССР на чемпионате мира среди юниоров в Португалии, в 1991 году. Она завершилась со счетом 1:0 в нашу пользу. И такой же счет на самой первой встрече сборных двух стран.

Предстоящая игра станет первой встречей сборных России и Египта за последние 27 лет. С египтянами наши футболисты играли только во времена СССР на чемпионате мира среди юниоров в Португалии, в 1991 году. Матч завершился со счетом 1:0 в нашу пользу. И такой же счет на самой первой встрече сборных двух стран в Каире, 1955 год.Со сборной Египта наши футболисты последний раз играли 27 лет назад. Сохранились 12 секунд видеосъемки этой встречи. Португалия, чемпионат мира, юниоры. Вот Сергей Щербаков вколачивает мяч. Тогда они были воспитанниками Геннадия Костылева и чемпионами Европы. Еще за день до матча начались проблемы."Разминка была и ему вывернули. Что-то шутили они и палец вывернули вратарю", — рассказал заслуженный тренер России Геннадий Костылев.Первый тайм они отыграли. В воротах стоял дублер. И его увезли на скорой. В жесткой борьбе порвали связки плеча. Тренер, как командир перед боем, просто взмолился: "Парни, ни шагу назад!""Они ни разу не дали остроту создать. И вдесятером довели. Мы выигрывали 1:0, так и осталось", — добавил Костылев.Египетская сила была в том, что все игроки резкие, крепкие, хоть и не особо техничные. Первый раз наша сборная разгромила их в 1955 году. По сути, играла сборная Москвы. По набору звезд — команда мечты."Тогда, за год до великой олимпийской победы, у нас в составе был Лев Яшин, капитан Игорь Нетто. И 1:0 победа в Каире, когда Нетто забивает гол. Встреча с президентом страны. Я еще мальчишкой читал про этот поединок", — вспоминает спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.Подробная статья о матче СССР — Египет появилась в журнале "Огонек", в январском номере за 1956 год. Сама игра была в декабре 55 года. Несколько черно-белых фотографий. Лев Яшин защищает ворота. Опасный момент. На заднем плане видны пальмы. Симонян и Порхунов катаются на верблюдах. И вот, пожалуй, главное фото: президент Египта Гамаль Абдель Насер вручает нашим спортсменам медали. По его личной просьбе и состоялся этот товарищеский матч.Спорт вне политики, но именно в 55 году Египет сблизился с Советским Союзом. Военное сотрудничество, международная арена. Пригласить на футбол — это была восточная хитрость. В Каире тонкая игра произвела фурор. 30-тысячный стадион всех не вместил. Зрители влезали на ограды и даже на пальмы."Чрезвычайное событие произошло на футбольном матче Египет — СССР. Впервые египетская публика аплодировала и приветствовала иностранную команду, которая выигрывала у египетской команды", — писал тогда журнал "Огонек".Для египетских болельщиков они были футбольными богами. Нетто уже год носил капитанскую повязку в сборной. Яшин уже был лучшим вратарем СССР. Симонян — лучшим бомбардиром. Из шести голов египтянам он забил два. Сборная вооруженных сил Египта за три матча смогла ответить лишь одним мячом."Они знали, что у сборной СССР хорошие нападающие и очень много забивают. А голкипер уже на тот момент был известный Лев Яшин. Они явно понимали, что много мячей не забьют, поэтому тактика была обороняться", — рассказывает экскурсовод футбольной выставки Ильшат Ибрагимов.Сейчас у египтян совсем другой футбол, совсем другие футболисты. Чего стоит только Мухаммед Салах. Прикрывать и ассистировать будут еще пять человек из английских клубов.Вокруг предстоящего матча уже складывается легенда. Одни нагнетают страсти египетские: у мусульман закончился священный месяц Рамадан, а значит и пост, а значит сборная Египта перешла на усиленный, спортивный режим питания. Другие успокаивают: Черчесов уже придумал, как с ними справиться. В любом случае, игра обещает быть интересной. У нашей сборной на кону стоит выход из группы. А у египтян — дальнейшее участие в Чемпионате мира.