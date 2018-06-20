Теннисистка Елена Рыбакина сменила спортивное гражданство. Россиянка решила выступать за сборную Казахстана.

Теннисистка Елена Рыбакинасменила спортивное гражданство. Россиянка решила выступать за сборнуюКазахстана.В профиле 19-летней спортсменки на официальном сайте ITF ужеобозначена новая страна, сообщает "Спорт-Экспресс". На данный момент девушказанимает 191-е место в рейтинге WTA.Почему Рыбакина приняла такое решение, пока не сообщается. В мае этогогода под флаг Казахстана перешел экс-первая ракетка мира среди юниоровроссиянин Тимофей Скатов.Елена Рыбакина стала чемпионкойЕвропы в командном первенстве до 18 лет. Занятия теннисом уроженка Москвы началав пятилетнем возрасте. В этот вид спорта ее привел отец, который сам занималсяразными видами спорта.Свой первый юниорский турнир ITF Рыбакинасыграла в ноябре 2013 года во Всеволожске.Потенциал юной россиянки высоко оценил прославленный теннисист Евгений Кафельников.Как писали Dni.Ru, ранее виюне Гарбинье Мугуруса выбила Марию Шарапову из турнира "РоланГаррос". В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннисуроссиянка уступила испанской спортсменке со счетом 2:6, 1:6.