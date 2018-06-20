Теннисистка Елена Рыбакина
сменила спортивное гражданство. Россиянка решила выступать за сборную
Казахстана.
Теннисистка Елена Рыбакина
сменила спортивное гражданство. Россиянка решила выступать за сборную
Казахстана.
В профиле 19-летней спортсменки на официальном сайте ITF уже
обозначена новая страна, сообщает "Спорт-Экспресс". На данный момент девушка
занимает 191-е место в рейтинге WTA.
Почему Рыбакина приняла такое решение, пока не сообщается. В мае этого
года под флаг Казахстана перешел экс-первая ракетка мира среди юниоров
россиянин Тимофей Скатов.
Елена Рыбакина стала чемпионкой
Европы в командном первенстве до 18 лет. Занятия теннисом уроженка Москвы начала
в пятилетнем возрасте. В этот вид спорта ее привел отец, который сам занимался
разными видами спорта.
Свой первый юниорский турнир ITF Рыбакина
сыграла в ноябре 2013 года во Всеволожске.
Потенциал юной россиянки высоко оценил прославленный теннисист Евгений Кафельников.
Как писали Dni.Ru, ранее в
июне Гарбинье Мугуруса выбила Марию Шарапову из турнира "Ролан
Гаррос". В четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису
россиянка уступила испанской спортсменке со счетом 2:6, 1:6.