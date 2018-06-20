Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в английском Бирмингеме. Россиянка одержала победу над чешкой Кристиной Плишковой по итогам трех сетов. Поединок продолжался 1 час 53 минуты.

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в английском Бирмингеме. Россиянка одержала победу над чешкой Кристиной Плишковой по итогам трех сетов. Поединок продолжался 1 час 53 минуты.Примечательно, что Касаткина смогла переломить ход встречи после того, как проиграла первый сет со счетом 3:6. Однако затем 14-я ракетка мира смогла взять второй и третий сет со счетом 7:5 и 6:4 и одержать волевую победу.Следующей соперницей Касаткиной станет украинка Леся Цуренко.