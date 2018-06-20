Румынские власти запросили у посольства России в Бухаресте официальную информацию в связи с арестом гражданки Румынии, члена правления Интер РАО Карины Цуркан, подозреваемой в шпионаже.

Румынские власти запросили у посольства России в Бухаресте официальную информацию в связи с арестом гражданки Румынии, члена правления "Интер РАО" Карины Цуркан, подозреваемой в шпионаже.Во вторник Лефортовский суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал в отношении члена правления компании "Интер РАО" Карины Валерьевны Цуркан меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 13 августа. По некоторым данным, Цуркан подозревается в шпионаже в пользу румынской разведки.МИД Молдавии подтвердил, что Цуркан родилась, жила, училась и работала в Молдавии. В начале 2000 годов уехала в Москву, где приняла гражданство России и написала прошение об отказе от гражданства Молдавии. Указ о лишении гражданства был подписан в 2016 году.Министерство иностранных дел Румынии официально запросило у посольства РФ в Бухаресте дополнительную информацию относительно причин задержания в Москве Карины Цуркан. Согласно имеющимся данным, она имеет и гражданство Румынии.Румынский МИД обратил внимание "на спекулятивный характер опубликованных в российской прессе сообщений" и призвал подходить к этому вопросу с осторожностью, сообщает ТАСС.Если вина Цуркан будет доказана, ей грозит от 10 до 20 лет заключения.