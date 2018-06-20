Главный тренер футбольной сборной Египта аргентинец Эктор Купер объявил стартовый состав своей команды на второй матч группового этапа чемпионата мира против команды России. С первых минут на поле выйдет лидер фараонов Мохамед Салах.

Главный тренер футбольной сборной Египта аргентинец Эктор Купер объявил стартовый состав своей команды на второй матч группового этапа чемпионата мира против команды России. С первых минут на поле выйдет лидер "фараонов" Мохамед Салах.Вместе с ведущим футболистом английского "Ливерпуля", который долго восстанавливался после травмы, полученной в финале Лиги чемпионов, на поле в составе сборной Египта выйдут вратарь Эль-Шенави и полевые игроки Фатхи, Габр, Хегази, Абдуль-Шафи, Эль-Ненни, Хамед, Эль-Саид, Трезеге, Мохсен.