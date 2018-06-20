Футбольная сборная России в Санкт-Петербурге проведет свой второй матч на домашнем чемпионате мира. Главный тренер россиян Станислав Черчесов назвал стартовый состав своей команды на игру. В ней не нашлось места лучшему бомбардиру первенства страны Федору Смолову.

Футбольная сборная России в Санкт-Петербурге проведет свой второй матч на домашнем чемпионате мира. Главный тренер россиян Станислав Черчесов назвал стартовый состав своей команды на игру. В ней не нашлось места лучшему бомбардиру первенства страны Федору Смолову.С первых минут место Смолова займет в составе Артем Дзюба, который в игре против Саудовской Аравии заменил форварда "Краснодара". Кроме того с первых минут сыграет и Денис Черышев, который менял травмированного Алана Дзагоева.Состав сборной России: вратарь – Акинфеев, полевые игроки – Фернандес, Кутепов, Игнашевич, Жирков, Газинский, Зобнин, Головин, Самедов, Черышев, Дзюба.