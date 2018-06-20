Российские рапиристы одержали победу на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в сербском Нови-Саде. Мужская сборная России первенствовала в командных соревнованиях. В финальном поединке российская сборная оказалась сильнее соперников из Италии.

Российские рапиристы одержали победу на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в сербском Нови-Саде. Мужская сборная России первенствовала в командных соревнованиях.В финальном поединке российская сборная в составе Тимура Сафина, Алексея Черемисинова и Тимура Арсланова оказалась сильнее соперников из Италии. Финальная встреча завершилась со счетом 45:38.Бронзовый комплект медалей достался команде Польши, которая в поединке за третью строчку победила Францию (45:39).