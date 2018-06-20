В Москве матчем команд группы Н сборных Польши и Сенегала завершился первый тур чемпионата мира по футболу. Сенегальцы одержали победу 2:1 благодаря автоголу и грубой ошибке соперников.

В Москве матчем команд группы Н сборных Польши и Сенегала завершился первый тур чемпионата мира по футболу. Сенегальцы одержали победу 2:1 благодаря автоголу и грубой ошибке соперников.Поляки начали довольно активно. Но атаки сборной Польши заканчивались на подступах к штрафной африканцев, а Роберт Левандовский практически не получал мяча. Лишь раз лучшему бомбардиру польской сборной удалось пробить по воротам, но мяч прошел мимо. Сенегальцы не только грамотно действовали в обороне, но остро контратаковали. Одна из вылазок завершилась голом в ворота сборной Польши.На 37 минуте ветеран сборной Сенегала Идрисса Гейе получил мяч от Мбая Ньянга и пробил из-за пределов штрафной. Мяч угодил в Тиаго Ционека и отскочил в угол ворот. Вратарь Войцех Щенсный прыгнул в противоположную сторону. Так натурализованный бразилец стал невольным виновником неудачи сборной Польши. Этот курьезный гол заметно отразился на настроении польской сборной, и остаток первого тайма прошел при преимуществе сборной Сенегала.Поляки очень активно начали второй тайм и вскоре получили прекрасную возможность сравнять счет. В ворота сборной Сенегала был назначен штрафной. Левандовский перебросил мяч через стенку, но прекрасно сыграл Хадим Ндиай, вытащивший отразивший сложнейший удар. Африканцы провели несколько опасных атак, но головой момент был у сборной Польши – из выгодного положения промахнулся Мацей Рыбусь.На 61 минуте сборная Сенегала забила второй мяч. Грубо ошибся Гжегож Крыховяк отбросил мяч из центра поля Щенсному, но сделал это так неудачно, что мяч достался Мбаю Ньянгу. Нападающий обошел выскочившего вперед вратаря и спокойно поразил ворота – 2:0.Сборная Польша не смирилась с поражением. Били издалека Петр Зелинский и Камиль Гросицкий. С близкого расстояния едва не оправил мяч в сетку Аркадиуш Милик. Давид Ковняцкий пробил головой прямо в руки Ндиаю. Сенегальцы в свою очередь едва не наказали поляков за ошибку в обороне, выручил Щенсный.За пять минут до окончания матча единственный раз ошиблась оборона сборной Сенегала, и Гжегож Крыховяк головой отправил мяч в угол ворот. Польский полузащитник исправил свою ошибку и вернул матчу интригу. Остаток встречи прошел в атаках польской сборной, но все попытки сравнять счет оказались тщетными. Сборная Сенегала одержала победу со счетом 2:1.