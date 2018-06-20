Модель и посол чемпионата мира по футболу Виктория Лопырева высказалась после победы сборной России над своими египетскими партнерами. Красотка опубликовала фотографию, на которой держит прямо под грудью футболку игрока нашей команды Федора Смолова.

Модель и посол чемпионата мира по футболу Виктория Лопырева высказалась после победы сборной России над своими египетскими партнерами. Красотка опубликовала фотографию, на которой держит прямо под грудью футболку игрока нашей команды Федора Смолова.Накануне, 19 июня, сборная России обыграла сборную Египта со счетом 3:1. Отечественные знаменитости прокомментировали эту победу. Она особенно ценна, потому что наша страна не выходила в 1/8 финала чемпионата мира более 30 лет.Разумеется. не осталась в стороне от такого важного события в мире спорта модель Виктория Лопырева, являющаяся по совместительству и послом нынешнего турнира. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram блондинка опубликовала фотографию, на которой запечатлена держащей в руках футболку игрока нашей сборной Федора Смолова."Лучший старт в истории ЧМ @fifaworldcup ⚽️среди всех стран – хозяек турнира. Последний раз мы выходили в 1/8 финала в 1986 году! 🇷🇺 @teamrussia ✊🏽❤️Вперед Россия! V p.s. Расцеловала Станислава Саламовича, вручила приз лучшему игроку @cheryshev90 🏆 и получила подарок от @smolovfedor_10 😉 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала счастливая Лопырева.Далее Виктория дублировала запись, уже на английском языке. Примечательно, что Федора Смолова светловолосая красотка назвала "бывшим муженьком". В комментариях подписчики отметили это. А также то, что у блондинки слишком глубокое декольте, и ее грудь буквально "вывалилась на Смолова"."смолов и сиси))", "хорош натюрморт -Смолов с грудью Лопыревой))", "в ней будешь спать?)", "Круто когда бывшие настолько мудры чтобы сохранять хорошие отношения", "Вика и Смолов очень красивая пара!!!!", "Вика , все же С Федором Вы пара ... подумайте", "Вика вы прекрасны, а Феде как приятно", "Все не можете забыть бывшего", "Бывшей дал постирать"