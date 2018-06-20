Производители британских секс-роботов Саманта и похожих моделей, по всей видимости, решили отпугнуть покупателей, любящих грубость во время интимных утех. Новейшие модели инновационных андроидов снабжены защитой от грубиянов.

Производители британских секс-роботов Саманта и похожих моделей, по всей видимости, решили отпугнуть покупателей, любящих грубость во время интимных утех. Новейшие модели инновационных андроидов снабжены защитой от грубиянов, сообщает Mirror.Таким образом, у владельцев последней модели секс-робота не получится овладеть своей электронной партнершей без предварительных ласк и комплиментов.С помощью встроенного в нее искусственного интеллекта Саманта сможет дать отпор любой грубости или насилию. В экстренной ситуации андроид просто-напросто отключится, превратившись "в груду холодного пластика", отмечают производители.Стоимость "умной" секс-куклы составляет около 300 тысяч рублей.