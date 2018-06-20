Любители футбола знают, как важен толковый комментатор во время игры. Интеллект, остроумие, понимание игры – здесь все важно. Но только что с Первого канала ушли два мощных комментатора.

Любители футбола знают, как важен толковый комментатор во время игры. Интеллект, остроумие, понимание игры – здесь все важно. Но только что с Первого канала ушли два мощных комментатора.Информацию о том, что спортивный журналист Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ по футболу, Первый канал распространил 9 июня. "Мне бы очень не хотелось проехать мимо такого события у себя на родине. Так получилось, что я проскочил мимо Олимпиады - у меня были проблемы с голосовыми связками. И если за эти четыре года я бы еще пропустил Чемпионат мира, наверно, это был бы повод задуматься о карме. А я о карме обычно не думаю, потому что в эти вещи не верю. Я верю в работу, люблю футбол и очень рад, что вы услышите мой голос в эфире уже в ближайшие дни", – заявил тогда Уткин.Он успел поработать во время матча Испания – Португалия. Но спустя несколько дней пришло сообщение, что комментатора в эфире Первого канала больше не будет. "Вы, конечно же, хотите знать, почему так получилось. Я прошу вас уважать мое право, а я хочу об этом не говорить. Прошу вас… не беспокоить меня звонками и сохранять мою приватность. Я продолжу говорить о ЧМ так, как я этого хочу и сочту нужным у себя в соцсетях и на канале в YouTube. Это все", – коротко сообщил Василий.Первый канал от официальных комментариев на этот счет отказались. Но в приватной беседе в коридоре спортивной редакции Первого канала судачат, что тренер нашей сборной Станислав Черчесов был очень возмущен, что Уткин критикует в эфире методику его работы с командой и тактические приемы. Черкесов, как говорят, позвонил "на самый верх" и заявил якобы прямым текстом, что не желает больше слышать "слишком умного" комментатора-критикана. "Скандал был страшный!" – заверил собеседник корреспондента Dni.Ru, – все на ушах стояли, ибо не знали, кем заменить Уткина".А вот по поводу ухода из комментаторов бывшего наставника российской сборной по футболу Леонида Слуцкого представители Первого канала высказываются более определенно. "Контракт с ним был изначально рассчитан до 20 июня, поскольку Леонид Слуцкий заранее сообщил о своих планах – он занят, начиная с 21-го", – сообщили Dni.Ru в пресс-службе телеканала. "К сожалению для меня, я заканчиваю работу на Первом канале, потому что необходимо приступить к другой деятельности, – заявил сам Слуцкий, комментируя важный для сборной России матч. – Всем известно, что я уезжаю работать", – уточнил Слуцкий. Он является главным тренером голландского "Витесса" и должен провести первую тренировку уже 24 июня.