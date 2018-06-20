Любители футбола знают, как важен толковый комментатор во время игры. Интеллект, остроумие, понимание игры – здесь все важно. Но только что с Первого канала ушли два мощных комментатора.
Любители футбола знают, как важен толковый комментатор во время игры. Интеллект, остроумие, понимание игры – здесь все важно. Но только что с Первого канала ушли два мощных комментатора.
Информацию о том, что спортивный журналист Василий Уткин будет комментировать матчи ЧМ по футболу, Первый канал распространил 9 июня. "Мне бы очень не хотелось проехать мимо такого события у себя на родине. Так получилось, что я проскочил мимо Олимпиады - у меня были проблемы с голосовыми связками. И если за эти четыре года я бы еще пропустил Чемпионат мира, наверно, это был бы повод задуматься о карме. А я о карме обычно не думаю, потому что в эти вещи не верю. Я верю в работу, люблю футбол и очень рад, что вы услышите мой голос в эфире уже в ближайшие дни", – заявил тогда Уткин.
Он успел поработать во время матча Испания – Португалия. Но спустя несколько дней пришло сообщение, что комментатора в эфире Первого канала больше не будет. "Вы, конечно же, хотите знать, почему так получилось. Я прошу вас уважать мое право, а я хочу об этом не говорить. Прошу вас… не беспокоить меня звонками и сохранять мою приватность. Я продолжу говорить о ЧМ так, как я этого хочу и сочту нужным у себя в соцсетях и на канале в YouTube. Это все", – коротко сообщил Василий.
Первый канал от официальных комментариев на этот счет отказались. Но в приватной беседе в коридоре спортивной редакции Первого канала судачат, что тренер нашей сборной Станислав Черчесов был очень возмущен, что Уткин критикует в эфире методику его работы с командой и тактические приемы. Черкесов, как говорят, позвонил "на самый верх" и заявил якобы прямым текстом, что не желает больше слышать "слишком умного" комментатора-критикана. "Скандал был страшный!" – заверил собеседник корреспондента Dni.Ru, – все на ушах стояли, ибо не знали, кем заменить Уткина".
А вот по поводу ухода из комментаторов бывшего наставника российской сборной по футболу Леонида Слуцкого представители Первого канала высказываются более определенно. "Контракт с ним был изначально рассчитан до 20 июня, поскольку Леонид Слуцкий заранее сообщил о своих планах – он занят, начиная с 21-го", – сообщили Dni.Ru в пресс-службе телеканала. "К сожалению для меня, я заканчиваю работу на Первом канале, потому что необходимо приступить к другой деятельности, – заявил сам Слуцкий, комментируя важный для сборной России матч. – Всем известно, что я уезжаю работать", – уточнил Слуцкий. Он является главным тренером голландского "Витесса" и должен провести первую тренировку уже 24 июня.