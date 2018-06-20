Администрация президента США Дональда Трампа 19 июня планирует объявить о выходе из Совета ООН по правам человека.

Администрация президента США Дональда Трампа 19 июня планирует объявить о выходе из Совета ООН по правам человека.Как передает ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на свои информированные источники в руководстве страны.Предполагается, что заявление будет сделано в Госдепартаменте США в 17 часов по местному времени (в полночь по московскому).Ранее американские представители многократно обвиняли Совет ООН по правам человека в предвзятости по отношению к Израилю.