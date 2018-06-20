Шоумен плюнул в бывшего коллегу по Дому-2. Сносить хамство не в его правилах.

Шоумен плюнул в бывшего коллегу по "Дому-2". Сносить хамство не в его правилах."Все выпады Мая я воспринимаю со смехом, – уверяет Солнцев, – потому что вся его жизнь – бесконечные упреки, обиды, обвинения. Май – не смешной, не забавный, не сатирический. Он никому не поднимает настроения, не заставляет никого задуматься"."Не в моем характере оскорблять людей, но я напомню, что Май Абрикосов у всех тотально ассоциируется с тяжелой беспросветной наркотой, – продолжает Солнцев. – Не знаю, находится ли он в данный момент под кайфом или ограничивается приемом мухоморов. Это по нему очень читается. И еще он тотально врет!""А теперь я хочу к нему обратиться, – кричит взбешенный Солнцев. – Май, мерзкая и проклятая судьбой тварь, никогда не смей говорить ни о чьей ориентации. Я свою никогда не скрывал и всегда подчеркивал, что являюсь бисексуалом. И мне всегда нравились красивые – мужчины и женщины – люди, они меня по жизни окружают. А ты – старый, мерзкий и дрянной – в эту категорию не входишь. К тому же весь золотой состав "Дома-2" знает, что ты никакой не натурал, никогда им не был. Я просто не хочу уподобляться тебе и рассказывать, чей *** был в твоей заднице"."Репутация мужчины – это не то, с кем он спит, а бабки, которые он зарабатывает, – горячится Солнцев. – И если ты, идиот, этого не понимаешь и считаешь, что со своей наркоманской продажной душонкой можешь поучать людей, то грош тебе цена. Мальчишку бы тебе хорошего, и будет у тебя все в порядке"."Та жизнь, которую я веду, миллионы концертов, которые дал по всей стране и еще дам, миллионы клубов, в которых выступил, – это нереализованная мечта полудурка Абрикосова, – заявил Солнцев. – И я понимаю, почему ему так досадно. Ведь когда я пришел на проект, Май был очень известным человеком, которого любила вся страна. Теперь же я процветаю, а он превратился в мерзкого старикашку, который на всех обижается и пишет жалобы".Напомним, накануне Абрикосов резко высказался о Солнцеве. "Заработанное в скандальном проекте "Дом-2" приносит Рустаму много негатива. Слухи о его сексуальных предпочтениях ходили давно, и, видимо, Солнцев не гнушался таких разговоров, всячески подогревая тему. Он шутил о гомосексуализме, делал фривольные комплименты мужчинам в Сети, которые вполне можно было принять за однополый флирт. Желая реализовать свои блестящие умения по развлечению публики, Рустам пробовал вести свадьбы и корпоративы, не гнушался выступать с песенными номерами на открытии мебельных магазинов, мечтал стать "пиарщиком" уже известных поп-коллективов, организовывал коалиции по интересам с бывшими и по совместительству безработными участниками "Дома-2", записывал разоблачающие телестройку видеоролики на YouTube, однако итогом его профессиональных поисков сегодня является создание собственной мини-рубрики "Мама дорогая" или "Добрый Руся", – сообщил Май.