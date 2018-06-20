Сотрудники полиции обнаружили потерянный гражданином Алжира чемодан в гостинице, где он проживал...

В полицию через службу 112 поступило сообщение от гражданина Алжира о пропаже чемодана с личными вещами. Мужчина обнаружил пропажу на улице Шереметьевская, после того как вышел из общественного транспорта.Сотрудники полиции незамедлительно прибыли по указанному в сообщении адресу, где установили, что потерпевший и ещё трое граждан Алжира приехали в столицу на Чемпионат мира по футболу. В день отъезда один из болельщиков обнаружил пропажу своего чемодана. Сотрудники полиции обнаружили потерянный чемодан и вернули его владельцу. Как выяснилось, иностранный гражданин оставил его в гостинице, где проживал.Болельщик поблагодарил полицейских за оперативно оказанную помощь.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве