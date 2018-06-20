Благодаря налаженному сотрудничеству и тесному взаимодействию сотрудники столичного УЭБиПК на постоянной основе передают свой профессиональный опыт курсантам университета...

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве приняли участие в государственной итоговой аттестации слушателей очной формы обучения по программам специалитета Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя.Начальник отдела организации оперативно-служебной деятельности УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве полковник полиции Игорь Линьков был выбран председателем государственной экзаменационной комиссии.Благодаря налаженному сотрудничеству и тесному взаимодействию сотрудники столичного УЭБиПК на постоянной основе передают свой профессиональный опыт курсантам и слушателям Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя, обучающихся по специальности «Экономическая безопасность», специализация – экономико-правовое обеспечение экономической безопасности.Управление экономической безопасности и противодействия коррупции(495) 950-45-26