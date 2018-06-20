Президент США Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым прекращается практика разлучения семей нелегальных иммигрантов.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, в соответствии с которым прекращается практика разлучения семей нелегальных иммигрантов.В апреле министр юстиции США объявил о начале политики "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства. Задержанных родителей заключают под стражу и привлекают к уголовной ответственности, а их детей отправляют в специальные центры, так как арестовать их по закону не могут.В результате за два месяца с родителями были разлучены почти две тысячи детей, что вызвало волну критики со стороны политических противников и сторонников Трампа. В минувшие выходные в поддержку детей мигрантов выступила его жена Меланья, сообщает ТАСС.Администрация пока не распространила текст документа, однако ранее агентство Рейтер сообщило, что он будет позволять задерживать на границе нелегальных иммигрантов вместе с их детьми, чтобы исключить разделение семей.Этот указ, по словам Дональда Трампа, сделает так, чтобы семьи оставались вместе, но в то же время "он позволит обеспечить крепкие границы и безопасность на границе, которая будет такой же, если не более жесткой, чем прежде".