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<a href="http://33live.ru/novosti/20-06-2018-stalo-izvestno-kogda-uaz-patriot-poluchit-avtomat-i-ne-tolko.html" target="_blank">Стало известно, когда УАЗ Патриот получит автомат (и не только!)</a> - По неофициальным данным, ульяновский внедорожник совсем скоро обзаведется вожделенной АКП, отсутствие которой ограничивает аудиторию Патриота. Причем, автомат будет сочетаться с новым, более мощным двигателем. И это далеко не все доработки, которые вскоре претерпит УАЗ.