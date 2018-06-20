Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов поблагодарил столичную мэрию за ценный вклад в дело обеспечения безопасности...

На территории учебного полигона в Апаринках состоялась встреча начальника ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенанта полиции Олега Баранова и мэра г. Москвы Сергея Собянина.Смотр новой техники ГИБДД г. Москвы состоялся на территории учебного полигона в Апаринках. Сергей Собянин передал столичной Госавтоинспекции четыре электромобиля «Овум» и 30 электромотоциклов «ИЖ Пульсар». Экологически чистый и почти бесшумный транспорт создавался для несения службы в городских парках и лесопарковых зонах, в жилых кварталах.Руководители столичной Госавтоинспекции отметили важность и необходимость применения сотрудниками ГИБДД такого вида транспорта, в частности на крупных спортивных аренах, что особенно важно в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.Электромотоциклы — новый вид служебного транспорта, состоящего на вооружении ГИБДД. Произведены они концерном «Калашников» в основном из отечественных компонентов. Первое тестирование новая техника пройдет во время Чемпионата мира по футболу.Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов поблагодарил столичную мэрию за ценный вклад в дело обеспечения безопасности жителей и гостей столицы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81На территории учебного полигона вАпаринках состоялась встреча начальника ГУ МВД России по г. Москвегенерал-лейтенанта полиции Олега Баранова и мэра г. Москвы Сергея Собянина.Смотр новой техники ГИБДД г. Москвы состоялся на территории учебного полигона в Апаринках. Сергей Собянин передал столичной Госавтоинспекции четыре электромобиля «Овум» и 30 электромотоциклов «ИЖ Пульсар». Экологически чистый и почти бесшумный транспорт создавался для несения службы в городских парках и лесопарковых зонах, в жилых кварталах.Руководители столичной Госавтоинспекции отметили важность и необходимость применения сотрудниками ГИБДД такого вида транспорта, в частности на крупных спортивных аренах, что особенно важно в период проведения Чемпионата мира по футболу 2018 года.Электромотоциклы — новый вид служебного транспорта, состоящего на вооружении ГИБДД. Произведены они концерном «Калашников» в основном из отечественных компонентов. Первое тестирование новая техника пройдет во время Чемпионата мира по футболу.Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов поблагодарил столичную мэрию за ценный вклад в дело обеспечения безопасности жителей и гостей столицы.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81