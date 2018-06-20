Госавтоинспекция столицы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения...

За день до проведения и в дни матчей – 13-14, 16-17, 19-20, 25-26, 30 июня и 1, 10-11, 14-15 июля будет закрыт проезд в связи с организацией пешеходной зоны:- ул. Доватора (от ул. Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской ул.);- ул. Ефремова (от 3-й Фрунзенской ул. до Трубецкой ул.);- Проектируемый проезд №2309 (от ул. Усачева до ул. Ефремова);- ул. 10-летия Октября (от ул. Усачева до ул. Доватора);- 3-я Фрунзенская улица (от ул. Доватора до ул. Ефремова).В межматчевые дни пешеходная зона будет организована:-ул. Доватора (от ул. Хамовнический Вал до ул. 10-летия Октября);- Проектируемый проезд №2309 (от ул. Усачева до ул. Ефремова);- ул. 10-летия Октября (от ул. Усачева до ул. Доватора);Перекрытия и ограничения проезда:На весь период проведения ЧМ будет закрыт съезд с внешней стороны ТТК на Новодевичью набережную.В дни матчей съезды с внутренней стороны ТТК в районе стадиона «Лужники» на ул. Хамовнический Вал и с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект будут закрыты.За день до проведения и в дни матчей – 13-14, 16-17, 19-20, 25-26, 30 июня и 1, 10-11, 14-15 июля транспорту без пропуска запрещено выезжать на улицы:- Абрикосовский переулок;- ул. Кооперативная (от ул. Усачева до ул. Доватора);- Малый Саввинский переулок;- Новодевичий проезд;- ул. 10-летия Октября (от Лужнецкого проезда до ул. Усачева);- ул. Большая Пироговская (от Лужнецкого проезда до пересечения с ул. Трубецкой);- ул. Ефремова (от ул. Хамовнического Вала до Проектируемого проезда №2309);-ул. Малая Пироговская (от Лужнецкого проезда до пересечения с ул. Трубецкой);- ул. Погодинская (от Большого Саввинского переулка до Новодевичьего проезда);- ул. Савельева;- ул. Усачева (от ул. Хамовнический Вал до пересечения с Трубецкой ул.);- ул. Хамовнический Вал (от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной);- Усачевский переулок;- Учебный переулок;- Фрунзенская набережная.Обращаем внимание, что за день до проведения и в дни матчей – 13-14, 16-17, 19-20, 25-26, 30 июня и 1, 10-11, 14-15 июля автомобилям будет запрещено выезжать на следующие улицы:-Лужнецкий проезд;-Новодевичья набережная;-Ростовская набережная;-Саввинская набережная;-ул. Хамовнический Вал (от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта.)В межматчевые дни ограничения на проезд транспорта по данным участкам отменяется.На весь период проведения ЧМ ул. Лужники и Лужнецкая набережная будут закрыты для проезда.Ограничения на стоянку и остановку транспортных средств будут действовать за день до проведения и в дни матчей – 13-14, 16-17, 19-20, 25-26, 30 июня и 1, 10-11, 14-15 июля на следующих участках:ул. 3-я Фрунзенская (от ул. Доватора до ул. Ефремова);ул. Доватора (от ул. 10-летия Октября до 3-й Фрунзенской ул.);ул. Ефремова (от 3-й Фрунзенской ул. до Трубецкой ул.).Напомним, с 1 июня изменилась схема движения.Односторонними стали:• участок Хользунова переулка (от Оболенского переулка до ул. Россолимо);•участок Малой Пироговской ул. (от Хользунова переулка до Трубецкой ул.);•участок ул. Усачева (от Трубецкой ул. до Хользунова переулка);•участок ул. Лужники (от д.10Б до д.8, стр.1 по Лужнецкой набережной);Двусторонними стали:• 2-я Фрунзенская улица (от Фрунзенской набережной до проектируемого проезда №6023);• 3-я Фрунзенская улица (от Фрунзенской набережной до проектируемого проезда №6023);• участок дублера Фрунзенской набережной (от ул. Тимура Фрунзе до Крымского проезда);• участок дублера Фрунзенской набережной (от д.20 до ул. Тимура Фрунзе);• участок 2-го переулка Тружеников (от Саввинской набережной до Большого Саввинского переулка);• переулок Льва Выготского;• Малый Саввинский переулок;• Трубецкая улица (от ул. Ефремова до ул. Усачева);• Усачевский переулок.С 1 июня на весь период проведения чемпионата мира по футболу FIFA парковка доступна только для местных жителей – владельцев парковочных разрешений на следующих участках:•2-я Фрунзенская улица;•3-я Фрунзенская улица (от ул. Ефремова до Фрунзенской набережной);•Дублер Комсомольского проспекта (от 3-й Фрунзенской ул. до ул. Хамовнический Вал);•ул. Ефремова (от 3-й Фрунзенской ул. до Проектируемого проезда №2309);•Кооперативная ул. (от ул. Доватора до дублера Комсомольского проспекта);•Проектируемый проезд №2309 (от ул. Ефремова до дублера Комсомольского проспекта).Обращаем внимание водителей, что на улицах ограничено парковочное пространство. Ограничения на стоянку и остановку автомобилей на весь период проведения чемпионата мира по футболу FIFA действуют на следующих участках:• 2-й Тружеников пер. (от Саввинской наб. до Бол. Саввинского пер.);• 2-я Фрунзенская ул. (от Фрунзенской наб. до проектируемого проезда №6023);• 3-я Фрунзенская ул. (от Фрунзенской наб. до проектируемого проезда №6023);• Большая Пироговская ул. (от Трубецкой ул. до 1-го Архивного переулка);• Малый Саввинский переулок;• Новодевичья набережная;• Переулок Льва Выготского;• Проектируемый проезд №2309 (от ул. Усачева до ул. Ефремова);• Саввинская набережная;• ул. 10-летия Октября;• ул. Доватора (от ул. Хамовнический Вал до ул. 10-летия Октября);• ул. Тимура Фрунзе (от Фрунзенской набережной до Комсомольского проспекта в обе стороны);• Трубецкая ул. (от Малой Пироговской ул. до ул. Ефремова);• ул. Хамовнический Вал (от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной);• ул. Хамовнический Вал (от ул. Ефремова до Комсомольского проспекта);• Хользунова переулок (от ул. Усачева до ул. М. Пироговская);• Усачевский переулок.Местные жители, получившие пропуск в префектуре ЦАО, смогут подъезжать к своим домам без ограничений.