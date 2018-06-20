Госавтоинспекция столицы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения...
За день до проведения и в дни матчей – 13-14, 16-17, 19-20, 25-26, 30 июня и 1, 10-11, 14-15 июля будет закрыт проезд в связи с организацией пешеходной зоны:
- ул. Доватора (от ул. Хамовнический Вал до 3-й Фрунзенской ул.);
- ул. Ефремова (от 3-й Фрунзенской ул. до Трубецкой ул.);
- Проектируемый проезд №2309 (от ул. Усачева до ул. Ефремова);
- ул. 10-летия Октября (от ул. Усачева до ул. Доватора);
- 3-я Фрунзенская улица (от ул. Доватора до ул. Ефремова).
В межматчевые дни пешеходная зона будет организована:
-ул. Доватора (от ул. Хамовнический Вал до ул. 10-летия Октября);
- Проектируемый проезд №2309 (от ул. Усачева до ул. Ефремова);
- ул. 10-летия Октября (от ул. Усачева до ул. Доватора);
Перекрытия и ограничения проезда:
На весь период проведения ЧМ будет закрыт съезд с внешней стороны ТТК на Новодевичью набережную.
В дни матчей съезды с внутренней стороны ТТК в районе стадиона «Лужники» на ул. Хамовнический Вал и с внешней стороны ТТК на Комсомольский проспект будут закрыты.
За день до проведения и в дни матчей – 13-14, 16-17, 19-20, 25-26, 30 июня и 1, 10-11, 14-15 июля транспорту без пропуска запрещено выезжать на улицы:
- Абрикосовский переулок;
- ул. Кооперативная (от ул. Усачева до ул. Доватора);
- Малый Саввинский переулок;
- Новодевичий проезд;
- ул. 10-летия Октября (от Лужнецкого проезда до ул. Усачева);
- ул. Большая Пироговская (от Лужнецкого проезда до пересечения с ул. Трубецкой);
- ул. Ефремова (от ул. Хамовнического Вала до Проектируемого проезда №2309);
-ул. Малая Пироговская (от Лужнецкого проезда до пересечения с ул. Трубецкой);
- ул. Погодинская (от Большого Саввинского переулка до Новодевичьего проезда);
- ул. Савельева;
- ул. Усачева (от ул. Хамовнический Вал до пересечения с Трубецкой ул.);
- ул. Хамовнический Вал (от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной);
- Усачевский переулок;
- Учебный переулок;
- Фрунзенская набережная.
Обращаем внимание, что за день до проведения и в дни матчей – 13-14, 16-17, 19-20, 25-26, 30 июня и 1, 10-11, 14-15 июля автомобилям будет запрещено выезжать на следующие улицы:
-Лужнецкий проезд;
-Новодевичья набережная;
-Ростовская набережная;
-Саввинская набережная;
-ул. Хамовнический Вал (от Новодевичьей набережной до Комсомольского проспекта.)
В межматчевые дни ограничения на проезд транспорта по данным участкам отменяется.
На весь период проведения ЧМ ул. Лужники и Лужнецкая набережная будут закрыты для проезда.
Ограничения на стоянку и остановку транспортных средств будут действовать за день до проведения и в дни матчей – 13-14, 16-17, 19-20, 25-26, 30 июня и 1, 10-11, 14-15 июля на следующих участках:
ул. 3-я Фрунзенская (от ул. Доватора до ул. Ефремова);
ул. Доватора (от ул. 10-летия Октября до 3-й Фрунзенской ул.);
ул. Ефремова (от 3-й Фрунзенской ул. до Трубецкой ул.).
Напомним, с 1 июня изменилась схема движения.
Односторонними стали:
• участок Хользунова переулка (от Оболенского переулка до ул. Россолимо);
•участок Малой Пироговской ул. (от Хользунова переулка до Трубецкой ул.);
•участок ул. Усачева (от Трубецкой ул. до Хользунова переулка);
•участок ул. Лужники (от д.10Б до д.8, стр.1 по Лужнецкой набережной);
Двусторонними стали:
• 2-я Фрунзенская улица (от Фрунзенской набережной до проектируемого проезда №6023);
• 3-я Фрунзенская улица (от Фрунзенской набережной до проектируемого проезда №6023);
• участок дублера Фрунзенской набережной (от ул. Тимура Фрунзе до Крымского проезда);
• участок дублера Фрунзенской набережной (от д.20 до ул. Тимура Фрунзе);
• участок 2-го переулка Тружеников (от Саввинской набережной до Большого Саввинского переулка);
• переулок Льва Выготского;
• Малый Саввинский переулок;
• Трубецкая улица (от ул. Ефремова до ул. Усачева);
• Усачевский переулок.
С 1 июня на весь период проведения чемпионата мира по футболу FIFA парковка доступна только для местных жителей – владельцев парковочных разрешений на следующих участках:
•2-я Фрунзенская улица;
•3-я Фрунзенская улица (от ул. Ефремова до Фрунзенской набережной);
•Дублер Комсомольского проспекта (от 3-й Фрунзенской ул. до ул. Хамовнический Вал);
•ул. Ефремова (от 3-й Фрунзенской ул. до Проектируемого проезда №2309);
•Кооперативная ул. (от ул. Доватора до дублера Комсомольского проспекта);
•Проектируемый проезд №2309 (от ул. Ефремова до дублера Комсомольского проспекта).
Обращаем внимание водителей, что на улицах ограничено парковочное пространство. Ограничения на стоянку и остановку автомобилей на весь период проведения чемпионата мира по футболу FIFA действуют на следующих участках:
• 2-й Тружеников пер. (от Саввинской наб. до Бол. Саввинского пер.);
• 2-я Фрунзенская ул. (от Фрунзенской наб. до проектируемого проезда №6023);
• 3-я Фрунзенская ул. (от Фрунзенской наб. до проектируемого проезда №6023);
• Большая Пироговская ул. (от Трубецкой ул. до 1-го Архивного переулка);
• Малый Саввинский переулок;
• Новодевичья набережная;
• Переулок Льва Выготского;
• Проектируемый проезд №2309 (от ул. Усачева до ул. Ефремова);
• Саввинская набережная;
• ул. 10-летия Октября;
• ул. Доватора (от ул. Хамовнический Вал до ул. 10-летия Октября);
• ул. Тимура Фрунзе (от Фрунзенской набережной до Комсомольского проспекта в обе стороны);
• Трубецкая ул. (от Малой Пироговской ул. до ул. Ефремова);
• ул. Хамовнический Вал (от Комсомольского проспекта до Фрунзенской набережной);
• ул. Хамовнический Вал (от ул. Ефремова до Комсомольского проспекта);
• Хользунова переулок (от ул. Усачева до ул. М. Пироговская);
• Усачевский переулок.
Местные жители, получившие пропуск в префектуре ЦАО, смогут подъезжать к своим домам без ограничений.