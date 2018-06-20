Супружеская пара стала свидетелями секса на борту самолета, летевшего в Мексику. Пассажиры решили похвастаться увиденным перед дочерью и отправили ей видеозапись с происходящим, а та опубликовала ролик в Twitter.

Супружеская пара стала свидетелями секса на борту самолета, летевшего в Мексику. Пассажиры решили похвастаться увиденным перед дочерью и отправили ей видеозапись с происходящим, а та опубликовала ролик в Twitter.На кадрах видно, как некие девушка и парень совершают движения, напоминающие половой акт. Любопытно, что пассажиры самолета не постеснялись совокупиться на глазах у десятков людей, при этом не решаясь снять с себя хотя бы часть одежды. Судя по всему, разгоряченная парочка была убеждена, что их секс останется незамеченным, так как рядом с их местами в хвосте самолета не было соседей. Однако из-за невнимательности они не учили, что очевидцы могут находиться впереди. Стоит отметить, что кроме авторов видеозаписи, никто из находившихся в самолете, похоже, не заметил, что произошло.