Воспитанник социально-реабилитационного центра в городе Камышине Волгоградской области оказался не тем, за кого себя выдавал. Мальчик притворился сиротой для того, чтобы попасть на матч Англия – Тунис.

Воспитанник социально-реабилитационного центра в городе Камышине Волгоградскойобласти оказался не тем, за кого себя выдавал. Мальчик притворился сиротой длятого, чтобы попасть на матч Англия – Тунис.Возможность вывестиспортсменов на игру получили двое мальчиков из приюта, которые выиграли конкурсблаготворительного фонда Елены Исинбаевой. В день матча они вышли на поле, однаковскоре выяснилось, что один из них вовсе не сирота, а сын экономистареабилитационного центра.Об обмане сообщили местные жители. Они провелисобственное расследование и выяснили, что произошла подмена. Оказалось, чтосына чиновника зачислили в приют, что дало ему возможность участвовать вконкурсе.Волгоградцы возмутились тем, чтопривилегия пройтись по полю со звездами футбола предназначалась для тех, кто невидел в своем детстве ничего кроме нищеты и родительских запоев. По их словам,после такого инцидента эти дети окончательно перестанут верить в справедливость,передает агентство "Высота 102". Матч между Англией и Тунисом состоялся 18 июня в Волгограде. Британцы победили со счетом 2:1.Напомним, что мировое первенство пофутболу проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. В открывающемматче наши футболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. 19июня на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге российская сборнаяобыграла египтян со счетом 3:1.