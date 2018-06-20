Воспитанник социально-реабилитационного центра в городе Камышине Волгоградской
области оказался не тем, за кого себя выдавал. Мальчик притворился сиротой для
того, чтобы попасть на матч Англия – Тунис.
Воспитанник социально-реабилитационного центра в городе Камышине Волгоградской
области оказался не тем, за кого себя выдавал. Мальчик притворился сиротой для
того, чтобы попасть на матч Англия – Тунис.
Возможность вывести
спортсменов на игру получили двое мальчиков из приюта, которые выиграли конкурс
благотворительного фонда Елены Исинбаевой. В день матча они вышли на поле, однако
вскоре выяснилось, что один из них вовсе не сирота, а сын экономиста
реабилитационного центра.
Об обмане сообщили местные жители. Они провели
собственное расследование и выяснили, что произошла подмена. Оказалось, что
сына чиновника зачислили в приют, что дало ему возможность участвовать в
конкурсе.
Волгоградцы возмутились тем, что
привилегия пройтись по полю со звездами футбола предназначалась для тех, кто не
видел в своем детстве ничего кроме нищеты и родительских запоев. По их словам,
после такого инцидента эти дети окончательно перестанут верить в справедливость,
передает агентство "Высота 102". Матч между Англией и Тунисом состоялся 18 июня в Волгограде. Британцы победили со счетом 2:1.
Напомним, что мировое первенство по
футболу проходит в 11 российских городах с 14 июня по 15 июля. В открывающем
матче наши футболисты разгромили сборную Саудовской Аравии со счетом 5:0. 19
июня на стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге российская сборная
обыграла египтян со счетом 3:1.