Лидер Батькивщины объявила о том, что будет бороться за пост президента Украины на выборах, которые пройдут в 2019 году.
Лидер "Батькивщины" объявила о том, что будет бороться за пост президента Украины на выборах, которые пройдут в 2019 году.
Сам факт того, что кресло под Порошенко качается, давно никого не удивляет. Действующий глава Украины в рейтинге соцопросов упал на четвёртое место, и не имеет никаких перспектив на переизбрание.
А вот Тимошенко, напротив, лидер опросов. И это при том, что пока она тоже может рассчитывать не более чем на 15 процентов голосов избирателей.
И всё же главным своим соперником, по крайней мере сейчас, Тимошенко видит действующего президента.
Она не преминула напомнить о его авторитарных методах правления и узурпации власти, пояснив при этом, что сама идёт во власть не ради "игры в авторитаризм и монополию власти".
"Для меня президентский пост — это не Playstation", — уточнила Тимошенко, вновь намекая на то, что Порошенко относится к управлению страной, как к игре на компьютерной приставке.
Кстати, не только речевые обороты, но и сам формат, в котором было сделано заявление Тимошенко, свидетельствует о том, что обращалась она преимущественно к молодёжной аудитории.
Желание баллотироваться на высший пост в государстве Тимошенко выразила в ответе на вопрос корреспондента ТАСС во время видеоконференции в сети facebook.
Кстати, занять высший пост Тимошенко хочет для того, чтобы тут же лишить президента ключевых полномочий и внести для этого изменения в конституцию.
"Возможно, я буду последним президентом, которого вы выбираете, но потом сможете всенародно избирать канцлера", — обмолвилась Тимошенко.
Потом она поправилась, что главу правительства могут звать и премьер-министром и гетманом.
Возможно, упоминание канцлера может в какой-то мере означать ожидание поддержки своей кандидатуры со стороны Европы и Германии в частности. В свете последних разногласий между США и ЕС это не лишено смысла. По крайней мере до тех пор, пока Вашингтон явно не откажет в поддержке разочаровавшего его Порошенко.