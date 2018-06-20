Лидер Батькивщины объявила о том, что будет бороться за пост президента Украины на выборах, которые пройдут в 2019 году.

Лидер "Батькивщины" объявила о том, что будет бороться за пост президента Украины на выборах, которые пройдут в 2019 году.Сам факт того, что кресло под Порошенко качается, давно никого не удивляет. Действующий глава Украины в рейтинге соцопросов упал на четвёртое место, и не имеет никаких перспектив на переизбрание.А вот Тимошенко, напротив, лидер опросов. И это при том, что пока она тоже может рассчитывать не более чем на 15 процентов голосов избирателей.И всё же главным своим соперником, по крайней мере сейчас, Тимошенко видит действующего президента.Она не преминула напомнить о его авторитарных методах правления и узурпации власти, пояснив при этом, что сама идёт во власть не ради "игры в авторитаризм и монополию власти"."Для меня президентский пост — это не Playstation", — уточнила Тимошенко, вновь намекая на то, что Порошенко относится к управлению страной, как к игре на компьютерной приставке.Кстати, не только речевые обороты, но и сам формат, в котором было сделано заявление Тимошенко, свидетельствует о том, что обращалась она преимущественно к молодёжной аудитории.Желание баллотироваться на высший пост в государстве Тимошенко выразила в ответе на вопрос корреспондента ТАСС во время видеоконференции в сети facebook.Кстати, занять высший пост Тимошенко хочет для того, чтобы тут же лишить президента ключевых полномочий и внести для этого изменения в конституцию."Возможно, я буду последним президентом, которого вы выбираете, но потом сможете всенародно избирать канцлера", — обмолвилась Тимошенко.Потом она поправилась, что главу правительства могут звать и премьер-министром и гетманом.Возможно, упоминание канцлера может в какой-то мере означать ожидание поддержки своей кандидатуры со стороны Европы и Германии в частности. В свете последних разногласий между США и ЕС это не лишено смысла. По крайней мере до тех пор, пока Вашингтон явно не откажет в поддержке разочаровавшего его Порошенко.