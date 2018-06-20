Торговая война между Брюсселем и Вашингтоном набирает обороты. Сегодня Еврокомиссия утвердила ответные меры на торговые пошлины США. Пошлинами будут облагаться около 200 американских товаров. При этом в ЕС уже заявили, что вскоре могут быть введены дополнительные ограничения.

Торговая война между Брюсселем и Вашингтоном набирает обороты. Сегодня Еврокомиссия утвердила ответные меры на торговые пошлины США. Пошлинами будут облагаться около 200 американских товаров. При этом в ЕС уже заявили, что вскоре могут быть введены дополнительные ограничения.2 миллиарда 800 миллионов евро — такие потери ожидают американских экспортеров, работающих с Евросоюзом. 22 июня ЕС вводит для них "мотобоурбон" — новые пошлины на виски, мотоциклы, джинсы, апельсиновый сок и арахисовое масло."Мы не хотели оказаться в этом положении. Однако одностороннее и необоснованное решение США ввести пошлины на сталь и алюминий из ЕС не оставило нам иного выбора. Само собой разумеется, что если США снимут свои пошлины, наши меры также будут отменены", — сообщила Сесилия Мальмстрём, комиссар ЕС по торговле.Американские пошлины на сталь и алюминий обойдутся европейцам в 6,4 миллиарда евро, и если США не вернут все, как было, Европа может и расширить список товаров, облагаемых новыми пошлинами, чтобы то на то и выходило. Трампа это вряд ли смутит — скорее, раззадорит."Внешняя политика его не интересует. Для президента это всего лишь инструмент националистической и нацеленной на внутреннего потребителя идеологии "Сначала Америка". Кооперацию Трамп расценивает как слабость", — пишет немецкий журнал Der Spiegel.Политика Трампа нацелена на ликвидацию торгового дисбаланса с Европой, в первую очередь с Германией. Для этого ему не нужно европейское единство: лучше 28 стран, с которыми США будут выстраивать двусторонние отношения. Германия наделала ошибок, не слушайте Меркель, — сигнализирует Трамп: он знает, где слабые места канцлера. Туда и бьет."Уровень преступности в Германии поднялся на 10% после того, как в стране начали принимать мигрантов (власти не хотят сообщать об этих преступлениях). В других государствах ситуация еще хуже. Будь умной, Америка!", — написал Трамп в своем "Твиттере"."Трамп врет", — отреагировала немецкая пресса, разглядев здесь попытку подорвать позиции Меркель перед саммитом ЕС, очень чувствительным для Германии. Мол, он раздувает просторечия канцлера с министром внутренних дел Зеехофером, связанные с миграционным контролем. Дело там пахнет развалом коалиции и отставками. Меркель вяло оправдывается, а в Еврокомиссии прямо указывают, куда клонит президент США."Мой ответ в том, что министр внутренних дел недавно предоставил статистику по преступности, и цифры говорят сами за себя. Мы наблюдаем небольшое позитивное развитие", — заявила Ангела Меркель."Меркель не будет смещена Трампом. Если она вообще будет смещена, что весьма нежелательно, то это будет сделано немецкими избирателями. Не Трампом. Господин Трамп может и управляет Соединенными Штатами, но он не управляет Европой", — отметил Жан Клод Юнкер, председатель Европейской Комиссии.Формально так, но на деле вся Европа пляшет под "Твиттер" Трампа. Кто-то добровольно. Для Германии это отчетливо вынужденное послушание. Меркель надеется на то, что ей еще удастся оградить от повышения пошлин продукцию немецкого автопрома. Похоже, это еще один вклад в ее копилку напрасных надежд."После разговора с президентом Дональдом Трампом я инициировал процесс, чтобы определить, грозит ли национальной безопасности импорт автомобилей и автомобильных запчастей в Соединенные Штаты. Данное расследование изучит производственные мощности США, а также технологии, необходимые для ожидающихся требований в сфере национальной безопасности, а также негативное воздействие иностранной конкуренции на нашу национальную экономику", — проинформировал общественность Уилюр Росс, министр торговли США.Чем закончится это расследование можно угадать с вероятностью близкой к ста процентам: немецкие автомобили угрожают безопасности США. А значит новый виток торговой войны неизбежен.Собственно для этого все и затевалось: сталь и алюминий были провокацией к началу полномасштабных боевых действий. У Трампа есть, где разгуляться — положительное сальдо Германии в торговле США по умеренным оценкам пока еще составляет порядка 65 миллиардов долларов.