США заявили о выходе из состава Совета ООН по правам человека, спровоцировав этим решением критику в свой адрес. Кроме того, американские власти назвали условия возвращения в международный правозащитный орган.

США заявили о выходе из состава Совета ООН по правам человека, спровоцировав этим решением критику в свой адрес. Кроме того, американские власти назвали условия возвращения в международный правозащитный орган.В Вашингтоне рассказали, что США вновь станут членом организации в том случае, если СПЧ будет реформирован. "Своим решением Белый дом ни в коей мере не отступает от приверженности соблюдению прав человека. Мы продолжим активно выступать за реформу Совета, и, если реформа пройдет, будем рады вновь к нему присоединиться, – сообщила член Республиканской партии Ники Хейли.Российская сторона прокомментировала высказывания американской элиты. В постоянном представительстве страны при ООН подчеркнули, что заявление США о якобы политизации Совета ООН по правам человека "цинично"."Это орган, который, как и вся система ООН, призван служить всем государствам-членам, а не какой-либо одной стране или группе стран. К сожалению, наши коллеги из Вашингтона этого не понимают или не признают", – пояснили в Кремле. Эксперты отметили, что США хотелось бы превратить Совет в инструмент продвижения своих интересов и наказания неугодных стран.Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предпочел бы, чтобы США остались членом организации, передает . Он уточнил, что модель Совета в области защиты прав человека играет неоценимую роль в продвижении этой деятельности по всему миру.Однако нашлись и сторонники курса Трампа в данном вопросе, пишет . Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху написал в Twitter, что поддерживает решение Штатов о выходе из Совета ООН по правам человека. Он подчеркнул, что СПЧ якобы зарекомендовал себя как "враждебный и антиизраильский" орган.Также стало известно, что Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав Совета ООН по правам человека на 2021-2023 годы. Дипломаты отметили, что считают СПЧ "ключевой международной площадкой".