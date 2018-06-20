Президент США Дональд Трамп заявил во время выступления в Вашингтоне, что будет добиваться мер, которые сократили бы объемы финансовой помощи тем странам, которые, по мнению американского лидера, способствуют переправке нелегальных иммигрантов в США.

Президент США Дональд Трамп заявил во время выступления в Вашингтоне, что будет добиваться мер, которые сократили бы объемы финансовой помощи тем странам, которые, по мнению американского лидера, способствуют переправке нелегальных иммигрантов в США.Как передает "Интерфакс", об этом сообщил телеканал CNN.Глава Белого дома обвинил некоторые страны в плохом обращении с США, считая, что они направляют в Америку не самых лучших своих представителей.Трамп отметил в их числе Мексику. Она, по его мнению, ничего не делает с бесконтрольным потом иммигрантов, стремящихся попасть в США.Досталось от миллиардера и средствам массовой информации – за то, что они оказывают всяческую поддержку лицам и организациям, нелегально переправляющим в Штаты людей.Трамп также сообщил, что категорически против разлучения родителей-иммигрантов и их детей на южной границе США. При этом он добавил, что при проведении следственных мероприятий в отношении родителей за незаконное пересечение границы "вам приходится забирать детей".