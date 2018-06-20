В Саранске завершилась встреча команд группы Н – сборных Колумбии и Японии. Со счетом 2:1 победила японская команда, игравшая почти весь матч в большинстве.

В Саранске завершилась встреча команд группы "Н" – сборных Колумбии и Японии. Со счетом 2:1 победила японская команда, игравшая почти весь матч в большинстве.Главный тренер сборной Колумбии аргентинец Хосе Пекерман признал, что его команда играла хуже. "Когда теряешь игрока в течение первых трех минут, это непросто, но нам удалось справиться с этим. Мы даже сравняли счет в меньшинстве. Но Японии удалось адаптироваться к ситуации, им удалось забить, потому что они играли лучше. Но мы справимся с этим поражением и покажем все, что на что мы способны, в следующих двух матчах", — приводит слова Пекермана РИА Новости.Тренер южноамериканской команды считает, что его команде не хватало физических сил. "Во втором тайме мы рассчитывали атаковать за счет действий Карлоса Бакки и Хамеса Родригеса, потому что Хуан Кинтеро устал после работы в первом тайме. У нас были варианты организовывать атаку, но, когда у тебя 10 человек вместо 11, это значит, у тебя не хватает одного в середине. Вилмара Барриоса я выпустил и отдал ему атакующие функции. Нам удавалось долгое время сохранять счет ничейным. Мы проиграли из-за усталости. Японцы были свежими".