Главный тренер сборной Польши по футболу Адам Навалка прокомментировал поражение своих подопечных команде Сенегала в стартовом поединке чемпионата мира по футболу (1:2). По мнению наставника, проигрыш произошел по целому ряду причин.

Главный тренер сборной Польши по футболу Адам Навалка прокомментировал поражение своих подопечных команде Сенегала в стартовом поединке чемпионата мира по футболу (1:2). По мнению наставника, проигрыш произошел по целому ряду причин."В матче было достаточно много неудачных факторов, — приводит слова наставника РИА Новости. – Наши намерения в игре были иными и только мы несем ответственность за итоговый результат. Но одно дело планы и другое – реализация своих возможностей. Согласно статистике, у нас все было лучше нежели у соперника, однако в итоге счет оказался не в нашу пользу"."Наши фланговые игроки недостаточно хорошо отработали, также не получилось и в центре, да и в целом ритм был не очень динамичным. В совокупности всего этого нам и не хватило для того, чтобы сравнять счет. Больше всего я недоволен тем, что мы дважды пропустили, ведь мы хорошо изучили соперника и должны были играть в ином ключе"."Уверен, что после такого результата наша команда восстановится и моральный настрой внутри коллектива перед матчем с Колумбией будет гораздо лучше".