Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци после поражения во втором туре чемпионата мира от команды Уругвая (0:1) признался, что его подопечные сыграли лучше, чем в стартовом поединке с Россией.

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Хуан Антонио Пицци после поражения во втором туре чемпионата мира от команды Уругвая (0:1) признался, что его подопечные сыграли лучше, чем в стартовом поединке с Россией."В поединке против Уругвая мы делали то, что хотели и хорошо владели мячом, — цитирует Пицци РИА Новости. – К сожалению, мы первыми пропустили гол, пускай и после стандартного положения. Мы способны создавать опасные моменты, но сыграли недостаточно хорошо, чтобы забить ответный мяч в ворота Уругвая"."Тем не менее, сегодня мы сыграли лучше, чем в предыдущем матче с Россией. Почему не получилось сыграть также? На старте мы оказались не готовы к столь высокому уровню. Внутри команды мы провели анализ тех факторов, которые могли повлиять на это. Разница между двумя нашими играми в групповом раунде большая".В заключительном матче группы "А" Саудовская Аравия сыграет с командой Египта. Игра состоится 25-го июня в Волгограде.