На московском стадион Лужники завершился матч сборных Португалии и Марокко. Марокканцы владели значительным преимуществом, но в итоге проиграли 0:1. Единственный гол на счету Криштиану Роналду.

На московском стадион "Лужники" завершился матч сборных Португалии и Марокко. Марокканцы владели значительным преимуществом, но в итоге проиграли 0:1. Единственный гол на счету Криштиану Роналду.Этот проигрыш фактически лишил сборную Марокко шансов на выход в 1/8 финала. Но главный тренер марокканец Эрве Ремер похвалил своих футболистов за игру. " "Я не разочарован выступлением своей команды. Я очень доволен ее выступлением. Я горжусь своими игроками, нашей страной. Я очень горжусь всеми, кто работает в сборной и в нашем футболе. Есть вещи, с которыми ничего не поделать. В чем я уверен, так это в том, что весь марокканский народ очень гордится своей командой. Мы поднялись в рейтинге и продемонстрировали, что играем в футбол", — приводит слова Ренара РИА Новости.Французский специалист Эрве Ренар остался недоволен судейством. "Мы честно делали свое дело. А вы пересмотрите эпизод с решающим угловым. Посмотрите, что делал Пепе, и напишите честно! Я не буду комментировать, это не дело тренера. Поэтому просто призываю вас посмотреть повторы спорных эпизодов. Потому что неправильно, когда вместо фола у соперника ты получаешь гол в свои ворота".