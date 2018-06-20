Наставник сборной Сенегала Алиу Сиссе после победного матча своих подопечных с командой Польши (2:1), отметил, что очень хотел бы, чтобы игроки ни в коем случае не впали в эйфорию. Тренер уже думает о следующей игре против соперников из Японии и уверен, что легко сенегальцам не будет.

Наставник футбольной сборной Сенегала Алиу Сиссе после победного матча своих подопечных с командой Польши (2:1) на чемпионате мира, отметил, что очень хотел бы, чтобы игроки ни в коем случае не впали в эйфорию. Тренер уже думает о следующей игре против соперников из Японии и уверен, что легко сенегальцам не будет."Это был сложный матч, мы знали, с какой командой будем играть, это опасный соперник, — цитирует Сиссе РИА Новости. – Польша – одна из лучших европейских команд. Думаю, что сегодня тактически и эмоционально мы справились. А еще важнее то, что мы победили. Это значит, что мы можем начать турнир самым лучшим образом, но эйфории не должно быть, потому что и с Японией будет сложно"."У нас была сильная команда, не стоит недооценивать ее. Мы знали, с кем будем играть, и знали, что наша расстановка может дать результат. Мы знали, что основной нападающий поляков — Левандовский, но мы правильно сыграли. Конечно, нам немного повезло, когда мы забили первый гол. Но, тем не менее, мы сыграли правильно", — добавил тренер."Выигрыш в первом матче показывает, что мы начали турнир с правильным темпом. Но и второй, и третий матчи тоже важны. Я надеюсь, что другие африканские команды тоже смогут добиться результата. Все знают, что второй матч может стать решающим. Порой можно провалиться в первом, но нагнать потом", — отметил Сиссе.