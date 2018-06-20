Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес после победного поединка против Саудовской Аравии (1:0) признался, что рассчитывал на большее количество забитых голов от своих подопечных.

Главный тренер сборной Уругвая Оскар Табарес после победного поединка против Саудовской Аравии (1:0) признался, что рассчитывал на большее количество забитых голов от своих подопечных."Наши игроки не могли создать проблемы для футболистов Саудовской Аравии и в первом тайме меня беспокоило отсутствие голов в нашем исполнении, — признался Табарес, слова которого приводит Спорт24.Ru. – Мы имели много свободных зон, и мы искали способы перевести игру на чужую половину поля. Мы должны были забить больше одного мяча, но хорошо, что и его хватило для победы".Напомним, что набравшие шесть очков уругвайские футболисты, как и сборная России, после двух туров гарантировали себе выход в 1/8 финала чемпионата мира. Сборные Египта и Саудовской Аравии с нулем очков в своем активе потеряли все шансы на выход из группы.