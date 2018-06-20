Ольга Бузова дала откровенное интервью о новом телепроекте – женской версии телешоу Холостяк, где именно поющая ведущая будет искать свою вторую половину. Артистка призналась, что йе страшно, и заявила, что съемка данного проекта – самый безумный поступок, который когда-либо совершала.

Ольга Бузова дала откровенное интервью о новом телепроекте – женской версии телешоу "Холостяк", где именно поющая ведущая будет искать свою вторую половину. Артистка призналась, что йе страшно, и заявила, что съемка данного проекта – самый безумный поступок, который когда-либо совершала.Для начала Ольга Бузова заявила о том, что кастинг "бешеный", потому что там задействовано более тысячи претендентов. Поющая ведущая призналась, что некоторые ее заинтересовали уже сейчас. Она надеется, что наконец обретет счастье в любви. Ведь после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым, по словам Ольги, у нее не было отношений с мужчинами."Нужно признать, ситуация с разводом меня надломила. В моей жизни только ­работа… Поэтому и возникла идея этого проекта – у меня просто нет другого выхода..." – объяснила Бузова. Ведущая скандально известного реалити-шоу "Дом-2" призналась, что ей не хватает крепкого мужского плеча и ощущения безопасности, которое может дать только взявший на себя ответственность за нее мужчина.А еще Ольге "действительно страшно". "В голове крутится вопрос: смогу ли я реально кого-то к себе подпустить? Смогу ли испытать чувства, довериться мужчине, раскрыться? Для меня это самый непредсказуемый эксперимент и самый большой риск. Можно даже сказать, это шоу – самый безумный поступок, который я совершала в своей жизни", – заявила Бузова.При этом Ольга искренне не понимает, почему у нее не получается построить отношения без телепроекта, ведь все при ней – "что фигура, что лицо". Бузова отметила, что она "открыта" и не сидит дома "в парандже". Однако в личной жизни у нее ничего не происходит."Время идет, и мне кажется, что если в ближайшие месяцы не появится рядом со мной достойный мужчина, то уже не появится никогда. У меня просто не будет никаких отношений!" – цитируют Ольгу Бузову.Напомним, шоу "Замуж за Бузову" является "женским" аналогом реалити "Холостяк". Суть его в том, что главный герой (в данном случае – Ольга Бузова) будет выбирать среди некоторого количества претендентов подходящего мужчину в ходе свиданий в различных локациях и ситуациях.