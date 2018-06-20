Исследователи из Университета штата Нью-Йорк разработали достаточно простой метод поиска противопехотных мин вроде советских Лепестков. Обычные металлоискатели на них не реагируют, но может помочь тепловизор. Ученые выяснили, что ПФМ-1, также известная как Лепесток, на рассвете нагревается быстрее, чем окружающие камни, песок и грунт.

Исследователи из Университета американского штата Нью-Йорк разработали достаточно простой метод поиска противопехотных мин вроде советских "Лепестков". Обычные металлоискатели на них не реагируют, но может помочь тепловизор.Ученые выяснили, что ПФМ-1, также известная как "Лепесток", на рассвете нагревается быстрее, чем окружающие камни, песок и грунт. На испытаниях обычный квадрокоптер с инфракрасной камерой смог обнаружить все имитаторы мин.Противопехотные боеприпасы ПФМ-1 применялись советской армией в Афганистане. Там они и получили дурную славу. Во-первых, их рассеивали с самолетов в огромных количествах. По данным из открытых источников, один истребитель-бомбардировщик мог сбросить 7-8 тысяч мин всего за один вылет.Во-вторых, внутри пластикового корпуса ПФМ-1 находится очень мало взрывчатки. Поэтому, она не убивает, а калечит свою жертву: отрывает пальцы ног или стопу. Есть мнение, что чаще всего на "Лепестках" подрывались дети. Так как принимали за игрушку небольшой, зеленый предмет, похожий на бабочку или кленовое семя.Важно уточнить, что подобными минами может быть "заражен" не только Афганистан. ПФМ-1 – это копия американской BLU-43/B Dragontooth, или "Зуб дракона". Официально на вооружении она не стояла. Но США активно применяли эти боеприпасы во Вьетнамской войне.