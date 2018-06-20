Американский математик Лео Квин задался непростым вопросом – с каким количеством убийц мы можем столкнуться в реальной жизни. Чтобы получить ответ, ученый принялся исследовать криминальную статистику в США.

Американский математик Лео Квин задался непростым вопросом – с каким количеством убийц мы можем столкнуться в реальной жизни. Чтобы получить ответ, ученый принялся исследовать криминальную статистику в США.Основные данные, которые Квин использовал в своих вычислениях:В США проживает более 322 миллионов человек (по состоянию на 2014 год);Средняя продолжительность жизни в Америке – 78,74 года;На 100 тысяч американцев приходится в среднем 4,5 убийства;Трети убийц удается избежать наказания.Математик отметил, что если вы встречаете 10 незнакомцев в день, то за всю жизнь среди них окажутся четыре убийцы. А если в сутки вам на глаза попадаются сто человек, то на своем жизненном пути вам светит встретить 41 убийцу.Если взять средний показатель (26,2 случайные встречи в день), то убийц окажется 10,76. Такой результат применим ко всем странам, которые по статистическим показателям близки к США.Комментаторы блога математика отметили, что в своем исследовании то не учел убийц, которые вышли на свободу после отбывания срока.