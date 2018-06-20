Хамовнический суд Москвы признал виновным гражданина Украины, который 14 июня выбежал на поле московского стадиона Лужники во время матча между сборными России и Саудовской Аравии. Нарушителя порядка обязали выплатить штраф.

Хамовнический суд Москвы признал виновным гражданина Украины, который 14 июня выбежал на поле московского стадиона "Лужники" во время матча между сборными России и Саудовской Аравии. Нарушителя порядка обязали выплатить штраф.Нелепая выходка вышла футбольному болельщику из Незалежной боком. Выбежавший в самый разгар матча мужчина теперь обязан выплатить государству семь тысяч рублей.Более того, из-за своего проступка украинец лишился возможности посетить другие игры ЧМ-2018. Теперь ему запрещено появляться на официальных спортивных мероприятиях в течение шести месяцев, передает .Стоит отметить, что Киев уже высказывался насчет планов сорвать ЧМ-2018 в России. Так, министр иностранных дел Украины Павел Климкин говорил, что футбольные фанаты из Незалежной должны испортить праздник всем гостям России. Остается только гадать, cвязан ли поступок украинского болельщика с намерениями злопыхателей из Киева.Также стало известно, что в Москве произошел еще один инцидент с участием футбольного болельщика. К спортивной журналистке канала Deutsche Welle, которая вела прямой эфир с Манежной площади в столице, внезапно подошел футбольный фанат, который с криками "Россия – чемпион" обнял и поцеловал ее.Несмотря на некрасивое поведение болельщика, девушка была невозмутима и не стала прерывать прямой эфир. Однако позже она все-таки высказалась о ситуации в Instagram. "Я разделяю со всеми атмосферу праздника, но мы должны видеть четкую границу между любовью и домогательством", – написала она.