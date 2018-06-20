Улыбка Венеры, которую увидели учёные в 2015 году благодаря японскому зонду, по свой загадочности могла бы сравниться разве что с улыбкой Моны Лизы. Но теперь странное явление приобрело научное объяснение. Новая работа также помогла разгадать загадку непостоянного венерианского дня.

Венеру часто называют близнецом Земли из-за схожего размера и наличия атмосферы, наполненной углекислым газом. Однако этот скалистый мир не так дружелюбен, как наш. И чем дольше его изучают астрономы, тем больше сюрпризов он преподносит.В ходе новой работы международная команда исследователей разгадала один из самых интригующих парадоксов планеты. Речь идёт о скорости её вращения.Для Венеры, как и для Урана, характерно ретроградное вращение: в отличие от большинства планет Солнечной системы, она движется вокруг нашей звезды в направлении "против часовой стрелки". Но ещё интереснее, что венерианский день длиннее венерианского года: первый длится 243 земных дня, в то время как второй – 225 дней.При этом атмосфера Венеры вращается в 60 раз быстрее. Ей требуется лишь четыре земных дня, чтобы совершить полный оборот вокруг планеты. Такое явление получило название "супервращение атмосферы", однако его причины до сих пор не были изучены.Без ответа также оставался вопрос, за счёт чего в венерианской атмосфере сохраняются устойчивые структуры, когда скорость ветра в её верхних слоях доходит до невероятных для Земли 400 километров в час. Уже ставшая легендарной "улыбка" Венеры, которую снял в 2015 году японский космический аппарат "Акацуки", является ярким примером такого явления.Примечательно, что дугообразная структура "висела" над планетой в течение четырёх дней, хотя обычно облака в этом регионе движутся со скоростью около 100 метров в секунду.В поисках ответов команда обратилась к данным того же японского зонда, который, напомним, сегодня является "главным по Венере". Кроме того, специалисты применили методы моделирования, чтобы понять природу волнообразной дуги-"улыбки", которая, кстати, сформировалась на высоте 65 километров. Диаметр замершего участка атмосферы составил около 10 тысяч километров.Изначально эксперты предположили, что странная волна над планетой возникла в результате столкновения мощных атмосферных потоков с горным хребтом. Подобные явления, кстати, можно наблюдать и на Земле, правда, у нас они не бывают такими длительными.Моделирование, проведённое под руководством планетолога Томаса Наварро (Thomas Navarro) из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, подтвердило эту версию.По данным аппарата "Акацуки", "улыбка" появилась как раз над хребтом под названием Земля Афродиты, высота которого составляет 4500 метров. А компьютерное моделирование венерианских атмосферных потоков подтвердило, что дугообразная структура является горной волной. Это тип подветренных волн, которые возникают, когда ветер проходит над высокими хребтами.Такие явления учёные называют также волнами тяготения (не путать с гравитационными волнами). Речь идёт о физических возмущениях в атмосфере планеты, за появление которых отвечает сила тяжести. Волны формируются в атмосфере, когда воздушный поток, идущий вдоль поверхности, наталкивается на препятствие.Ранее исследователи выяснили, что именно волны тяготения отвечают за образование "фонтана Афродиты" – это аномальное скопление водяного пара над той самой местностью, где была замечена "улыбка". Интересно, что ветры над этим гористым регионом дуют на 18% медленнее, чем в других областях.Однако моделирование выявило ещё одну особенность. Оказалось, что волны тяготения вызывают заметные колебания атмосферного давления, и это влияет на скорость вращения Венеры. Согласно расчётам, из-за такого воздействия продолжительность венерианского дня может увеличиться или уменьшиться на несколько минут.Это объясняет несовпадение данных зондов, изучавших соседку Земли. Миссии "Магеллан" и "Венера-экспресс", запущенные с разницей в 16 лет, выдали показатели, которые отличались почти на семь минут. Планетологи полагают, что всё дело как раз в изменении скорости вращения планеты из-за описанных выше процессов.По словам Наварро, его команда намерена продолжить наблюдения и создать ещё несколько симуляций, чтобы понять, почему Венера вращается так медленно и почему для неё характерно ретроградное вращение.Научная статья по итогам новой работы была опубликована в журнале Nature Geoscience.Кстати, ранее учёные выяснили, что ночная атмосфера Венеры удивительным образом отличается от дневной. Тем временем российские учёные доказали, что на атмосферу Венеры может влиять даже миллиардная доля брома.