В зоопарке австралийского города Перт на 63-м году скончался старейший на планете суматранский орангутан Пуан. Самка жила в зоопарке с 1968 года, в 2016-м ее занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую старую представительницу своего рода.

В зоопарке австралийского города Перт на 63-м году скончался старейший на планете суматранский орангутан Пуан. Самка жила в зоопарке с 1968 года, в 2016-м ее занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую старую представительницу своего рода, сообщает пресс-служба зоопарка Перта.У Пуан 11 детей, еще 54 потомка самки проживают в зоопарках разных стран."Именно с Пуан началась наша программа по искусственному размножению человекообразных обезьян", — рассказала сотрудница австралийского зоопарка Холли Томсон.Орангутаны нечсто доживают даже до 50 лет в дикой среде. До Пуан самой старой на планете представительницей этого рода была Дачис, проживавшая в зоопарке Phoenix во Флориде. Она скончалась в возрасте 52 лет.