В Москве умер художник Евгений Вахтангов. Художнику и внуку основателя Театра имени Вахтангова шел 76 год. Евгений Вахтангов был членом Союза художников СССР, академиком Российской академии художеств, педагогом и живописцем.

В Москве умер художник Евгений Вахтангов. Художнику и внуку основателя Театра имени Вахтангова шел 76 год. Евгений Вахтангов был членом Союза художников СССР, академиком Российской академии художеств, педагогом и живописцем.Евгений Вахтангов работал в жанре портрета, натюрморта, пейзажа, а в последнее время занимался абстрактным пуантилизмом, сообщает ТАСС. Евгений Вахтангов родился в Омске, куда в годы Великой Отечественной войны был эвакуирован созданный его дедушкой театр. В 1970 году он окончил Московский государственный художественный институт имени В.И. Сурикова. Художественные работы Вахтангова вошли в коллекцию Третьяковской галереи в Москве, в Русском музее в Санкт-Петербурге, а также в частных коллекциях США, Германии, Франции, России, Швеции, Швейцарии, Австрии, Финляндии, Швейцарии и Австралии.Евгений Вахтангов был большим другом и самым желанным гостем в Театре имени Евгения Вахтангова, подчеркнула пресс-атташе театра Елена Кузьмина.Художник принимал активное участие в создании и оформлении экспозиции Музея-квартиры Евгения Вахтангова. Также Евгений Сергеевич оформил в Вахтанговском театре спектакль "Молодость театра" по пьесе Александра Гладкова в постановке Евгения Рубеновича Симонова. Пьеса была посвящена дедушке художника — Евгению Багратионовичу Вахтангову.Кроме того, в 1970-х годах Евгений Сергеевич Вахтангов преподавал сценографию в Театральном училище имени Бориса Щукина.О дне и месте прощания с Евгением Вахтанговым будет сообщено дополнительно.