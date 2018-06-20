Пермские строители чудом не пострадали во время обрушившегося на Пермь урагана - строительную люльку, в которой находились двое мужчин, порывами ветра раскачивало из стороны в сторону. Очевидец снял смертельно опасный аттракцион на видео.

Пермские строители чудом не пострадали во время обрушившегося на Пермь урагана — строительную люльку, в которой находились двое мужчин, порывами ветра раскачивало из стороны в сторону. Очевидец снял смертельно опасный аттракцион на видео.Стихия разгулялась во второй половине дня 20 июня: под ударами ветра не устояли несколько десятков деревьев, рекламных щитов и крыш. Одной из стен лишилось кафе "Пиросмани", при этом пострадала посетительница — женщину госпитализировали с сотрясением мозга.Несладко пришлось и строителям, которых ураган застиг во время высотных работ. Люлька, в которой находились мужчины, уподобилась качелям — ее носило из стороны в сторону, то и дело ударяя о фасад здания.Как пояснил Properm.ru главный инженер жилого комплекса, предупреждение от МЧС поступило в 16:31, а ураган начался через минуту, так что рабочих не успели спустить на землю. По его словам, в результате инцидента строители не пострадали — они легли на пол и переждали разгул стихии.