Ревизия выявила целый ряд нарушений финансовой дисциплины со стороны руководства

Ревизия выявила целый ряд нарушений финансовой дисциплины со стороны руководстваКорреспонденту «АиФ» стали известны итоги проверки Ченцовского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Костромской области.Специалисты, знающие бухгалтерию и бюджетное законодательство, говорят, что ведение финансово-хозяйственной деятельности в Ченцовском детском доме – наглядное пособие по тому, как нельзя вести дела.Департаментом финансового контроля была проверена деятельность учреждения за 2017 год. «Финансовые нарушения составили 5 млн. 64,7 тыс. руб.», - говорится в материалах проверки.Ревизия показала, что даже аванс сотрудники получали по форме ведомости, которая утратила силу еще в 1988 году. А расчет выплат сотрудникам производился вручную, несмотря на то, что для этого есть специализированная программа. И это оказались самые «безобидные» нарушения.Руководство не считало нужным учитывать надлежащим порядком имущество, переданное учреждению в безвозмездное пользование, что привело к представлению заведомо недостоверной бюджетной отчетности. Кроме того, учреждением был заключен договор на поставки теплоснабжения и горячего водоснабжения, превышающий лимиты выделенных на это средств.То, что финансовая дисциплина не стоит во главе угла руководства учреждения говорит и тот факт, что контракт с частной фирмой на ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения был заключен без проверки сметной стоимости.Зато свою работу руководитель не забывала щедро вознаграждать. Проверка выявила, ежемесячные премии директору начислялись даже за время нахождения ее в отпуске и в командировках, как за фактически отработанное время. Почему бухгалтер шел на такие нарушения – тоже стало известно во время инспекции. Оказалось, что руководитель и бухгалтер – родственники.