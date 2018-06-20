В дни чемпионата среди болельщиков и известные мировые политики. Многие из которых прилетели в Россию поддержать национальные сборные, но не упустили возможности провести переговоры с российским лидером. На которых уже обсуждался не только футбол.

В дни чемпионата среди болельщиков и известные мировые политики. Многие из которых прилетели в Россию поддержать национальные сборные, но не упустили возможности провести переговоры с российским лидером. На которых уже обсуждался не только футбол.Это уже стало фирменным стилем. Иностранных гостей во "Внуково" встречает Забивака. футбольный талисман чемпионата мира. И такого напора волк, похоже, не ожидал.Президент Португалии, прилетев накануне в Москву, переживает, как сыграет сборная.Неудивительно, что и разговор с Владимиром Путиным начинается тоже на футбольной ноте."Мы, конечно, следим и болеем, прежде всего, за нашу сборную, это естественно. Но, как организаторы этого турнира, первенства мира мы создаем равные условия для всех сборных, которых считаем нашими гостями. И в этом нам, безусловно, помогают болельщики, которые создают необходимую атмосферу вместе с волонтерами", — отметил президент РФ."Хочу поздравить вас с великолепной организацией чемпионата. Весь мир с огромным интересом и страстью следит за этим турниром", — ответил Марселу Ребелу ди Соза.Президент Португалии даже лично проехался в московской подземке и сам оценил, насколько благожелательно принимает гостей Россия. Позднее все внимание было приковано к матчу Португалия — Марокко. Итог поединка — 1:0 в пользу португальцев."Есть небольшая проблемка, которая может случиться, если нам придется играть друг против друга. Тут даже самая лучшая дружба в мире станет спортивным состязанием. Конечно, у нас есть Криштиану Роналду, но, с другой стороны, российская сборная показывает отличную игру и она играет дома. Но надеюсь, что наши дипломатические отношения от этого точно не пострадают", — отметил президент Португалии."Так и есть, так и будет. Наоборот, спорт сближает страны и народы. Но если наши сборные встретятся, будем каждый из нас болеть за своих, разумеется", — сказал глава России.Среди перспективных направлений в двусторонних отношениях — туризм. И здесь чемпионат мира — только на руку.Москва уже давно стала важнейшим центром международной политики. А в дни чемпионата мира — особенно. Встречи с зарубежными лидерами — одна за другой. И на повестке дня не только футбол, но и сотрудничества в самых разных сферах.К сотрудничеству Россия открыта, в том числе — с Советом Европы. Среди гостей Владимира Путина — генеральный секретарь этой организации Турбьёрн Ягланд."Уважаемый господин генеральный секретарь, уважаемые коллеги, позвольте вас поприветствовать в Москве. Мы с вами, по-моему, в декабре 2016 года встречались в последний раз. И мне хорошо известна ваша позиция по полноценному взаимодействию России с Советом Европы. Мы ценим эту позицию и разделяем ее. Я так понимаю, что мы по этому вопросу сегодня поговорим", — сказал Путин."Спасибо большое, господин президент, спасибо за то, что вы согласились встретиться с нами в этот момент, очень важный момент для нашей организации и для всей Европы. 20 лет назад Россия присоединилась к европейской конвенции о правах человека и за это время вместе мы сделали немало", — ответил Ягланд.Среди тех, кто прилетел в Москву, и президент Сенегала. С супругой он спускается по трапу.Владимир Путин поздравил коллегу с победой футболистов над сборной Польши. А тот в свою очередь поблагодарил Путина за организацию чемпионата.О роли Организации Объединенных Наций президент РФ говорил с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Накопилось немало тем для обсуждения — тем более что Россия сейчас председательствует в Совете Безопасности ООН."Мы всегда выступали и выступаем за то, чтобы ООН играла лидирующую, центральную роль в международных делах. Считаем, что ООН является единственной такой универсальной площадкой, а устав организации лежит в основе современного публичного права, международного публичного права. Роль организации как универсального инструмента разрешения кризисов, предупреждения кризисов в международных делах является абсолютно уникальной", — отметил Путин."Мы рассматриваем Россию в качестве одной из ключевых стран-основателей ООН. Сейчас мы делаем упор еще и на то, что Россия является незаменимым элементом создания нового многополярного полицентричного мира", — подчеркнул Гутерреш.То, как будет выглядеть многополярный мир, зависит, в конечном счете, от усилий и ответственности всех государств. Россия к такой напряженной работе готова.