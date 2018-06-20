У администраторов групп Facebook появилась возможность взимать со своих подписчиков плату за доступ к эксклюзивному контенту. Эта функция доступна только на мобильных устройствах. Минимальная цена на подписку составит $4,99, максимальная — $29,99.

У администраторов групп Facebook появилась возможность взимать со своих подписчиков плату за доступ к эксклюзивному контенту. Эта функция доступна только на мобильных устройствах. Минимальная цена на подписку составит $4,99, максимальная — $29,99.Себе Facebook отчислений не требует, пишет TechCrunch. Однако поскольку механизм подписки реализован через iOS и Android, администраторы будут обязаны поделиться с Apple и Google 30% заработка за первый год и 15% после.Счет выставляется ежемесячно. Если пользователь отменит подписку, у него сохранится доступ к эксклюзивным постам до конца месяца.Работает новая функция так: администратор оповещает пользователей о наличии платной подписки, после чего им открываются карточки, на которых увидеть превью премиум-контента и узнать цену за доступ. Если пользователь выразил желание подписаться, администратор одобряет заявку, а с его счета списывается вся сумма за месячный доступ.∎Facebook отключил приватный режим 14 миллионам человек читайте такжеПока платная подписка доступна владельцам крупных групп. Например, Declutter My Home Group Сандры Мюллер за $14,99 в месяц научит подписчиков, как поддерживать порядок в доме, а Cooking On A Budget: Recipes & Meal Planning ознакомит пользователей с планами еженедельного питания и списками покупок в различных магазинах.