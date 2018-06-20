24-летний потерпевший скончался на месте преступления

24-летний потерпевший скончался на месте преступленияСК РФ по Владимирской области возбудил уголовное дело в отношении 50-летнего жителя города Камешково. 17 июня молодой человек дочери пришёл в гости к обвиняемому. Из-за бытовой ссоры, случившейся на фоне алкогольного опьянения, отец девушки нанёс ножевые ранения сожителю дочери.24-летний парень сразу погиб на месте события.В данный момент преступник ждёт своего заключения под стражу.Однако, и ранее данная семья была замечена правоохранительными органами. Будучи 19-летней девушкой дочь подсудимого в 2013 году по неосторожности убила трёхмесячного сына. Ребёнок не получал достаточного количества пищи, а в последние дни жизни его вообще не кормили. Также у малыша развивалась пневмония на фоне антисанитарии в доме. Девушка избежала уголовной ответственности, а её других детей на опеку взяло государство.