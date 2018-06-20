20.06.2018

2018-06-20 11:20:26

В Казани пьяный водитель влетел в столб

В Казани автомобиль Opel Astra врезался в столб. За рулем находился 56-летний мужчина, сообщает . По предварительным данным, на прямом участке дороги машина разогналась и, не снижая скорости, вылетела с проезжей части.



В салоне авто также находился 57-летний друг водителя. От удара оба потеряли сознание. Медики, приехавшие к месту ДТП, сообщили, что от мужчин пахло спиртным.