Власти Китая продолжают бороться с вредным, по их мнению, медиаконтентом. Ранее в КНР запретили показывать по ТВ рэперов и людей с татуировками, теперь цензура добралась до расслабляющих ASMR-видео в Интернете.

Власти Китая продолжают бороться с вредным, по их мнению, медиаконтентом. Ранее в КНР запретили показывать по ТВ рэперов и людей с татуировками, теперь цензура добралась до расслабляющих ASMR-видео в Интернете, сообщает The Verge.ASMR-видео — это относительно новый и, на первый взгляд, крайне странный интернет-феномен, который, однако, крайне положительно сказывается на психике многих зрителей. Оказывается, люди способны испытывать приятные эмоции, смотря на деревья с шуршащей листвой, постукивающие по столу пальцы и даже кромсание ножом мыла.Удовольствие выражается в приятном покалывании в затылке и мурашках по телу.Власти КНР признали такие ролики "непристойными и вульгарными". Соответствующие видео удалят из стриминговых платформ Youku, Bilibili и Douyu.Исследователи отмечают, что большинству зрителей ASMR-видео помогают расслабиться и заснуть. Только 5 процентов потребителей такого контента испытывают сексуальное возбуждение при просмотре.