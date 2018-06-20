Лабрадор-ретривер Соня скончалась в апреле 2018 года

Лабрадор-ретривер Соня скончалась в апреле 2018 года19 июня на здании кинологического центра МВД установили мемориальную доску в память о лабрадоре-ретривере Соне, погибшей в апреле 2018 года. Она выполняла служебный долг. На табличке располагается надпись: «Маленькое сердце в бесконечной верности человеку на страже закона!»На торжественном открытии кинологи и дети, приглашенные на мероприятие почтили память Сони минутой молчания.Собака погибла, когда машина с пьяным водителем влетела в блокпост. Собака прикрыла собой кинолога, и он остался жив.По словам Александра Дынина, начальника центра кинологической службы, Соня была специалистом по наркотикам, постоянно ездила по служебным командировкам. Она успела съездить в три командировки на Северный Кавказ. Третья была для нее последней. Меньше, чем за неделю до трагических событий при досмотре одной из машин собака нашла наркотики.Памятным жестом стало то, что школьники рядом посадили несколько елей. Также ребята читали стихи о собаках и участвовали в квесте, подготовленном кинологами.Затем воспитанники клуба «Белый волк» показали основные примеры в технике тхэквондо, а специалисты кинологической службы подготовили выступления с животными.Всего в центре Александра Дынина 34 собаки. В основном, они занимаются охраной улиц и конвоированием обвиняемых.