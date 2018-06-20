Конфликт произошел у бара «Градус»

Конфликт произошел у бара «Градус»В Костроме около бара «Градус» 27-летний молодой человек в октябре 2017 года вышел покурить. Неожиданно он получил удар в лицо от незнакомца и ответил тем же с большей силой. Как он сам объяснил: «из–за скоротечности происходящего не мог правильно оценить ситуацию и поэтому нанес больше ударов, чем было необходимо, отчего мужчина упал на землю».Пенсионер, затеявший драку, получил черепно-мозговую травму и лечится до сих пор.Молодой человек помнит лишь малую часть всех событий, но ему предстоит провести в колонии общего режима три года. Затраты на лечение потерпевшему – 100 тысяч рублей – он уже возместил добровольно.