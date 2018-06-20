Правоохранители устанавливают размер ущерба и ищет виновника

Правоохранители устанавливают размер ущерба и ищет виновникаВ микрорайоне Венеция города Костромы в ночь с 19 на 20 июня в 2:51 поступило сообщение в региональное МЧС о возгорании двух автомобилей марок ВАЗ 2109 и Cheri Amulet.На месте возгорания работали подразделения Костромского пожарно-спасательного отряда от МЧС России по Костромской области. Пострадавших нет. Сейчас правоохранители устанавливают виновника происшествия и размер ущерба.ГУ МЧС России по Костромской области призывает своих жителей к внимательному и осторожному обращению с огнем, соблюдению правил пожарной безопасности. И напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «01»,«101» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с мобильных телефонов).